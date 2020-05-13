Успешный бизнесмен и меценат эстонского спорта несколько лет донимает живущего неподалеку кенийца

31 августа 2018 года Реннит получил из рук министра юстиции Урмаса Рейнсалу почетный знак Дубового венка Свободы за увековечивание наследия лесных братьев. Торжественное мероприятие проходило в концертном зале ”Эстония”, но в какой-то момент с точки зрения Реннита идиллия нарушилась. Мужчина взял в руки телефон и выложил в Facebook фото, сопроводив его надписью: ”Я не поверил своим глазам, когда увидел среди официантов настоящего негра (здесь и далее сохранено словоупотребление Реннита, — прим.ред.)!!! Интересно, это было сделано специально?”

Ранней весной 2018 года проживающий в Сауэ кениец Джеймс Омумбо совершал традиционную пробежку, когда услышал резкий сигнал проезжающего мимо белого внедорожника Hummer. Водитель казался напряженным и что-то крикнул из окна. Кениец приехал в Эстонию за год до этого. Он женился на эстонке и работал полетным диспетчером в Nordica. Перед этим долгое время жил и учился в Европе.

В следующий раз Джеймс столкнулся с нервным водителем Hummer через пару недель, когда по пути из спортзала проходил мимо офисного здания Arco Transport. На парковке возле машины стоял и ее владелец Лехо Реннит. Он заметил кенийца и попросил его остановиться.

”Мне это сразу показалось странным. Эстонцы такие закрытые люди, обычно просто так с незнакомцами не разговаривают, — рассказывает Джеймс. — Он спросил меня, что я здесь делаю, чем занимаюсь. Вопросы были странными. Я сказал, что живу здесь. Из его разговора было понятно, что мне здесь не рады”.

Таким образом бизнесмен донимает кенийца уже несколько лет. Каждый раз, проезжая мимо него на автомобиле, Реннит сигналит и выкрикивает из окна оскорбления.

”Никогда ранее в Европе я не встречал людей, которые приказывали бы мне вернуться на родину. Это продолжается третий год подряд”, — говорит Джеймс. По его словам, всего было ”точно более пяти, но менее десяти” эпизодов.

”В Сауэ — узкие дороги. Наше дорожное движение довольно нервное, как и его участники. Переходят дорогу в неправильных местах, подрезают на автомобилях. Разные ситуации случаются. В связи с этим я, может быть, действительно, сигналил, но был ли участником этих ситуаций негр, я не помню”, — прокомментировал ситуацию изданию сам Реннит и добавил, что он ни в коем случае не является расистом.