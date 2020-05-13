13.05.2020, 16:41

Успешный бизнесмен и меценат эстонского спорта несколько лет донимает живущего неподалеку кенийца

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Мартин Лайне
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Успешный бизнесмен и меценат эстонского спорта несколько лет донимает живущего неподалеку кенийца
MEES HUVITAVATE HOBIDEGA: Transpordiettevõtja Leho Rennit.Krissi Kõrv, ekraanitõmmis

Пожертвования бизнесмена Лехо Реннита (59) — секрет успеха многих ведущих эстонских легкоатлетов, но поведение самого бизнесмена вызывает вопросы, пишет Eesti Ekspress.

31 августа 2018 года Реннит получил из рук министра юстиции Урмаса Рейнсалу почетный знак Дубового венка Свободы за увековечивание наследия лесных братьев. Торжественное мероприятие проходило в концертном зале ”Эстония”, но в какой-то момент с точки зрения Реннита идиллия нарушилась. Мужчина взял в руки телефон и выложил в Facebook фото, сопроводив его надписью: ”Я не поверил своим глазам, когда увидел среди официантов настоящего негра (здесь и далее сохранено словоупотребление Реннита, — прим.ред.)!!! Интересно, это было сделано специально?”

Ранней весной 2018 года проживающий в Сауэ кениец Джеймс Омумбо совершал традиционную пробежку, когда услышал резкий сигнал проезжающего мимо белого внедорожника Hummer. Водитель казался напряженным и что-то крикнул из окна. Кениец приехал в Эстонию за год до этого. Он женился на эстонке и работал полетным диспетчером в Nordica. Перед этим долгое время жил и учился в Европе.

В следующий раз Джеймс столкнулся с нервным водителем Hummer через пару недель, когда по пути из спортзала проходил мимо офисного здания Arco Transport. На парковке возле машины стоял и ее владелец Лехо Реннит. Он заметил кенийца и попросил его остановиться.

”Мне это сразу показалось странным. Эстонцы такие закрытые люди, обычно просто так с незнакомцами не разговаривают, — рассказывает Джеймс. — Он спросил меня, что я здесь делаю, чем занимаюсь. Вопросы были странными. Я сказал, что живу здесь. Из его разговора было понятно, что мне здесь не рады”.

Таким образом бизнесмен донимает кенийца уже несколько лет. Каждый раз, проезжая мимо него на автомобиле, Реннит сигналит и выкрикивает из окна оскорбления.

”Никогда ранее в Европе я не встречал людей, которые приказывали бы мне вернуться на родину. Это продолжается третий год подряд”, — говорит Джеймс. По его словам, всего было ”точно более пяти, но менее десяти” эпизодов.

”В Сауэ — узкие дороги. Наше дорожное движение довольно нервное, как и его участники. Переходят дорогу в неправильных местах, подрезают на автомобилях. Разные ситуации случаются. В связи с этим я, может быть, действительно, сигналил, но был ли участником этих ситуаций негр, я не помню”, — прокомментировал ситуацию изданию сам Реннит и добавил, что он ни в коем случае не является расистом.

И в это же время он спрашивает в Facebook, ”есть ли у негров мозги”, и публикует фото с Нормандского побережья, где он изображен с вытянутой в характерном жесте рукой. ”Я поднял руку, чтобы защититься от солнца. Чтобы видеть, куда наступаю, потому что на дне было много камней”, — аргументировал бизнесмен.

Реннит — богатый человек. Дела у него идут хорошо. Оборот Arco Transport составляет несколько десятков миллионов евро в год. В последние годы владельцам были выплачены сотни тысяч евро дивидендов.

На пожертвования бизнесмен не скупится. Он поддерживает изучение истории лесного братства, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и спорт.

Его описывают как настоящего фаната спорта. Он посещает все важные соревнования по леткой атлетике и от всей души болеет за наших спортсменов, в связи с чем в 2013 году Arco Transport была удостоена Союзом легкой атлетики титула мецената года, а в 2010 году сам Реннит — титула фаната года.

Президент союза Эрих Тейгамяги признает, что Реннит очень сильно поддерживал и союз, и спортсменов. Скорее всего, отношение Реннита к чернокожим не осталось незамеченным спортсменами.

”Большинство бегунов не хотят соревноваться с неграми”, — написал он несколько лет назад в Facebook.

В 2017 году бегун Анди Ноот отказался на церемонии награждения пожимать руку кенийскому спортсмену. В течение нескольких лет Реннит был личным спонсором Ноота и его другом.

”Спортсменам, с которыми общаюсь, я подаю пример своим спортивным и трезвым образом жизни. Также стараюсь привить им любовь к родине и свободной Эстонии”, — говорит Реннит.

Выясняется, что ранее Реннит попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако до наказаний дело не доходило.

В 1988 году прокуратура ЭССР предъявила обвинение Калеву Кургу, Меэлису Лао и Лехо Ренниту по статье о пытках.

”Все просто. Калеву из Финляндии привезли разные заграничные вещи, но его квартиру обчистили. Мы вычислили воров, и поскольку милиция бездействовала, задержали их сами и — молодая кровь бурлила — свершили над ними самосуд на карьере Мяннику”, — рассказал Лао.

Позже как о Лао, так и о Курге говорили как о ”предполагаемых криминальных авторитетах”.

В 2005 году Курга убили, а на фотографиях с его похорон можно было увидеть Реннита, который нес гроб. ”Засветился” Реннит и на снимках с похорон Николая Таранкова в 2016 году. Также знаком он и с криминальным авторитетом Имре Араком, который сидит сейчас за решеткой в Ирландии.

”Знаю несколько похожих случаев, когда было возбуждено дело о проступке на основании статьи о нарушении общественного порядка. Целенаправленное притеснение или оскорбление на почве расовой принадлежности, безусловно, является проблемой, и обращение в полицию всячески оправдано и необходимо”, — говорит юрист центра прав человека Лийна Лаанпере.

Это подтверждает и полиция. ”У каждого есть право чувствовать себя в безопасности и у каждого должно быть право передвигаться, не испытывая страха быть оскорбленным и побеспокоенным. Если в местном сообществе есть человек, который этого не понимает, особенно если речь идет о повторных действиях, то об этом следует сообщить в полицию”, — говорит специалист по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак.

По ее словам, сообщать полиции следует и в случае, если расистские выпады прямой угрозы не представляют.

"О проблеме можно написать участковому констеблю. Полиция свяжется с нарушителем спокойствия и попытается выяснить причины такого поведения. Выяснить, представляет ли данный человек опасность и насколько хорошо он понимает, что оскорблять и беспокоить других людей запрещено и что это не имеет никакого отношения к свободе слова”.

”Если такое поведение будет повторяться или станет ясно, что человек намеренно нарушает общественный порядок, то полиция, исходя из конкретного деяния, может возбудить дело о проступке на основании статьи о нарушении общественного порядка. Также потерпевший имеет право обратиться в гражданский суд”, — поясняет Пунак.

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