Успехи маленькой Аннабель: малышка становится все сильнее

"У малышки дела идут очень хорошо. Мы регулярно ходим на физиотерапию, чтобы укрепить мышцы. Поскольку это не быстрый процесс, мы относимся к развитию Аннабель очень терпеливо. Аннабель тем временем делает очень большие успехи. Ее голос стал сильнее, руки двигаются больше, мышцы туловища более сильные и в ногах больше сил. Действуем дальше!" — сообщили о хороших новостях родители Аннабель в социальной сети.

Семья также сообщила, что в последнее время вынуждена отказываться от приглашений на медиамероприятия и интервью, поскольку обилие этих приглашений начинает мешать благополучию Аннабель: "Сейчас для нас на самом важном месте развитие Аннабель. Очень важно, чтобы Аннабель не заболела, потому что это было бы большим риском для ее развития. Поэтому мы по-прежнему держимся подальше от многолюдных мест и стараемся избегать всех излишних походов".