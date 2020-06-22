Услуги здравоохранения будут доступны в Таллинне и во время праздников

Наряду с отделениями неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, Западно-Таллиннской центральной больницы и Восточно-Таллиннской центральной больницы, медицинскую помощь можно получить и в экспресс-клиниках Confido. Экспресс-клиники, которые находятся в торговых центрах Lasnamäe Centrum и Nautica Keskus, будут открыты 23 июня с 9 до 19 часов и 24 июня с 10 до 19 часов. Кроме этого, медицинский центр OÜ Valvekliinik (Пярнуское шоссе, 48a) будет работать 23 и 24 июня с 12 до 16 часов. На прием можно зарегистрироваться по номеру 59110909.

Таллиннская стоматологическая поликлиника 26 июня работает по сокращенному графику — с 8 до 18 часов. Неотложную стоматологическую помощь можно получить 23 и 24 июня с 9 до 14 часов. 25 июня поликлиника открыта с 8 до 20 часов.

С более легкими проблемами со здоровьем 23 и 24 июня можно обратиться в круглосуточную дежурную аптеку Südameapteek по адресу Тынисмяги, 5 и Викерласе, 19.