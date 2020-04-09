Услуга бесконтактных покупок Barbora Express появилась в 8 магазинах Ляэне- и Ида-Вирумаа

”Наша цель — сделать услуги интернет-магазина Barbora доступными для как можно более широкого круга потребителей Эстонии, и на сегодняшний день в сотрудничестве с Maxima возможности бесконтактного приобретения продовольственных и хозяйственных товаров созданы уже в 20 магазинах Таллинна, Харьюмаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа”, — сообщил исполнительный руководитель Barbora.ee Денис Осман.
В дополнение к открытым во вторник в Таллинне, Виймси и Маарду пунктам бесконтактного обслуживания аналогичная услуга появилась в трех магазинах Нарвы, а также — в магазинах Раквере, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ахтме и Силламяэ.
”При посредничестве Barbora Express мы предлагаем покупателям 600 наименований товаров, подавляющее большинство которых входит в категорию свежей продукции, а также — бакалею, консервы и товары первой необходимости, — отметил исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. — Сегодня мы предлагаем эту услугу уже во всей Северной и Восточной Эстонии, а в ближайшее время возможности совершать повседневные покупки бесконтактным и безопасным способом появятся и в других регионах Эстонии”.
При заказе клиент сначала выбирает на сайте barbora.ee услугу Barbora Express и уезд, в магазине которого клиент желает забрать товар. После этого открывается обычная интернет-среда для выбора товаров и оформления заказа. Заказ комплектуется в магазине, а его передача клиенту производится бесконтактным способом в специально обозначенной зоне магазина. Поначалу платить за товары, заказанные в Barbora Express, можно только при оформлении заказа банковским переводом или карточным платежом.
В четверг открылись следующие пункты обслуживания Barbora Express:
· 2 супермаркета Maxima XX (Тийманни, 20, Креэнхольми, 52/54) и магазин шаговой доступности Maxima X k (Фама, 9) в Нарве
· супермаркет Maxima XX в Йыхви (Раквере, 29)
· супермаркет Maxima XX в Кохтла-Ярве (Ярвекюла теэ, 50)
· супермаркет Maxima XX в Ахтме (Пуру, 77)
· супермаркет Maxima XX в Силламяэ (Павлова, 1a)
· магазин шаговой доступности Maxima X в Раквере (Таллиннское шоссе, 11)
Врач, который помог победить оспу, объясняет, что будет дальше
Минздрав РФ расширил список лекарств при коронавирусе до девяти
Меган Маркл подверглась "ироничной" атаке хакеров
Со стройки БелАЭС госпитализировано уже 100 человек из-за COVID