09.04.2020, 17:06

Услуга бесконтактных покупок Barbora Express появилась в 8 магазинах Ляэне- и Ида-Вирумаа


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Услуга бесконтактных покупок Barbora Express появилась в 8 магазинах Ляэне- и Ида-Вирумаа
Pressifoto

Интернет-магазин Barbora.ee, предлагающий продукты питания и бытовые товары, в сотрудничестве с Maxima расширяет возможность совершения бесконтактных покупок в восьми магазинах Ляэне- и Ида-Вирумаа – новые пункты обслуживания Barbora Express открылись в четверг в Раквере, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ахтме, Нарве и Силламяэ.

”Наша цель — сделать услуги интернет-магазина Barbora доступными для как можно более широкого круга потребителей Эстонии, и на сегодняшний день в сотрудничестве с Maxima возможности бесконтактного приобретения продовольственных и хозяйственных товаров созданы уже в 20 магазинах Таллинна, Харьюмаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа”, — сообщил исполнительный руководитель Barbora.ee Денис Осман.

В дополнение к открытым во вторник в Таллинне, Виймси и Маарду пунктам бесконтактного обслуживания аналогичная услуга появилась в трех магазинах Нарвы, а также — в магазинах Раквере, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ахтме и Силламяэ.

”При посредничестве Barbora Express мы предлагаем покупателям 600 наименований товаров, подавляющее большинство которых входит в категорию свежей продукции, а также — бакалею, консервы и товары первой необходимости, — отметил исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. — Сегодня мы предлагаем эту услугу уже во всей Северной и Восточной Эстонии, а в ближайшее время возможности совершать повседневные покупки бесконтактным и безопасным способом появятся и в других регионах Эстонии”.

При заказе клиент сначала выбирает на сайте barbora.ee услугу Barbora Express и уезд, в магазине которого клиент желает забрать товар. После этого открывается обычная интернет-среда для выбора товаров и оформления заказа. Заказ комплектуется в магазине, а его передача клиенту производится бесконтактным способом в специально обозначенной зоне магазина. Поначалу платить за товары, заказанные в Barbora Express, можно только при оформлении заказа банковским переводом или карточным платежом.

В четверг открылись следующие пункты обслуживания Barbora Express:

· 2 супермаркета Maxima XX (Тийманни, 20, Креэнхольми, 52/54) и магазин шаговой доступности Maxima X k (Фама, 9) в Нарве

· супермаркет Maxima XX в Йыхви (Раквере, 29)

· супермаркет Maxima XX в Кохтла-Ярве (Ярвекюла теэ, 50)

· супермаркет Maxima XX в Ахтме (Пуру, 77)

· супермаркет Maxima XX в Силламяэ (Павлова, 1a)

· магазин шаговой доступности Maxima X в Раквере (Таллиннское шоссе, 11)

· Со вторника пункты обслуживания работают в 12 магазинах Таллинна, Виймси и Маарду.

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