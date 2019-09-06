Услуга аутентификации Mobiil-ID временно не работала

В 14:45 SK ID Solutions сообщило, что услуга восстановлена и функционирует в прежнем режиме.

Система mobiil-ID вышла из строя по техническим причинам, услуги аутентификации и дигитальной подписи были временно недоступны.

По словам руководителя компании SK ID Solutions Калева Пихла, проблема не является серьезной. Она касается только использования mobiil-ID.

"Мы знаем, в чем проблема и активно занимается ее устранением. Технический сбой произошел у нас, никакой вины операторов здесь нет", — сказал Пихл.

Проблему обещают устранить не позднее четырех часов дня, возможно и раньше. Более точную информацию компания не дает, но заверяет, что никакой опасности ни для кого она не представляет.

По-прежнему можно использовать для получения услуг ID-kaart или Smart-ID.