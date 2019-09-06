Услуга аутентификации Mobiil-ID временно не работала

Сегодня после обеда поступило сообщение, что услуга идентификации mobiil-ID, позволяющая, в частности, войти в интернет-банк, не работает. Мы получили комментарий SK ID Solutions.
В 14:45 SK ID Solutions сообщило, что услуга восстановлена и функционирует в прежнем режиме.
Система mobiil-ID вышла из строя по техническим причинам, услуги аутентификации и дигитальной подписи были временно недоступны.
По словам руководителя компании SK ID Solutions Калева Пихла, проблема не является серьезной. Она касается только использования mobiil-ID.
"Мы знаем, в чем проблема и активно занимается ее устранением. Технический сбой произошел у нас, никакой вины операторов здесь нет", — сказал Пихл.
Проблему обещают устранить не позднее четырех часов дня, возможно и раньше. Более точную информацию компания не дает, но заверяет, что никакой опасности ни для кого она не представляет.
По-прежнему можно использовать для получения услуг ID-kaart или Smart-ID.
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