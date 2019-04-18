Ушла из жизни руководитель ансамбля танца ”Непоседы” Наталья Баранова

Как сообщил сын усопшей Алексей, смерть наступила в 22.00, в результате неизлечимой болезни. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, передает портал Slavia.

Наталья Баранова родилась 12 июня 1961 года. После окончания Кемеровского института культуры, в далеком 1990 году, она основала в Таллине танцевальный коллектив ”Непоседы”, в котором за 29 лет в коллективе воспиталось не одно поколение танцоров. Благодаря таланту и целеустремленности Натальи Барановой ”Непоседы” стали визитной карточкой Эстонии и обладателями высоких наград различных международных конкурсов. Всю свою долгую творческую жизнь Наталья Анатольевна оставалась верной выбранной профессии и уделяла особое внимание эстонскому и русскому танцу, как сохранению национальной народной культуры.

Наталья Баранова известна и как организатор многочисленных фестивалей, самыми известными из которых являются Международный фестиваль хореографии ”Непоседы приглашают друзей” и Международный конкурс-фестиваль хореографического и вокального искусства ”Содружество талантов в Таллине”. Гордилась Наталья и еще одним своим детищем — Международным фестивалем православной музыки и народного творчества ”Троицкие звоны”, ставшим неотъемлемой частью культурного наследия Эстонии.