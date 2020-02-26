Ушла из жизни популяризатор русской культуры Ольга Гречишкина
В понедельник, 24 февраля, после продолжительной болезни ушла из жизни журналист, переводчик, популяризатор русской культуры Ольга Гречишкина.
В понедельник, 24 февраля, после продолжительной болезни ушла из жизни журналист, переводчик, популяризатор русской культуры Ольга Гречишкина.
В Таллине она работала журналистом в печатных СМИ, читала лекции, выступала редактором, переводчиком и корректором десятков книг, автором статей, посвященных русскому языку и русской культуре, передает rus.err.ee.
"Мы, люди близко знавшие Ольгу Михайловну, поражались и восхищались ее энергией, ее доброжелательностью и радушием, ее любви к людям, к родным, к друзьям. Ушел из жизни прекрасный человек, представитель русской интеллигенции. Мы навсегда сохраним память об этом близком нам человеке", — говорит член правления НКО "Эстонская палата русской культуры" Марина Теэ.
Похороны Ольги Гречишкиной пройдут в четверг, 27 февраля, на кладбище Пярнамяэ в Таллинне. Отпевание состоится в 11:30 в Никольской церкви, погребение — в 13:00.
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