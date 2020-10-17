Ушла из дома и не вернулась. Полиция просит помощи в поисках 49-летней женщины(1)
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 49-летнеей Эйлике, которая 16 октября ушла из своего дом в волости Раквере и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 49-летнеей Эйлике, которая 16 октября ушла из своего дом в волости Раквере и до сих пор не вернулась.
Последний контакт с родственниками был утром 16 октября, когда они разговаривали с женщиной по телефону. На данный момент телефон отключен. Женщина может передвигаться на черном BMW с номером 176 MRL.
Собранная на данный момент информация позволяет предположить, что здоровье и жизнь женщины могут оказаться под угрозой, если не оказать ей помощь.
Одета женщина была в черные туфли, джинсы и темно-синюю куртку. Ее рост около 165 см, телосложение стройное, волосы каштановые, до плеч.
Полиция просит всех, кто видел Эйлике или знает, что она может находиться, сообщить об этом по номеру 112.
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