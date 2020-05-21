Ушел из жизни журналист Лаур Вийранд
20 мая вследствие тяжелой болезни скончался журналист Эстонского национального телерадиовещания Лаур Вийранд.
20 мая вследствие тяжелой болезни скончался журналист Эстонского национального телерадиовещания Лаур Вийранд.
Лаур Вийранд родился 5 сентября 1979 года в Таллинне, напоминает ERR. Высшее образование получил в Таллиннском университете, где позже работал специалистом по внешним связям и обучению зарубежных студентов.
Как журналист Вийранд работал сначала в Delfi (2007 - 2011), а затем на новостном портале ERR. Наибольший интерес для него представляла внешняя политика.
В памяти коллег Лаур останется своей эрудицией, работоспособностью, дружелюбием и чувством юмора.
Прощание с Лауром пройдет в кругу семьи.
Редакция Delfi выражает глубокие соболезнования близким Лаура!
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