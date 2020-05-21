Ушел из жизни журналист Лаур Вийранд

Лаур Вийранд родился 5 сентября 1979 года в Таллинне, напоминает ERR. Высшее образование получил в Таллиннском университете, где позже работал специалистом по внешним связям и обучению зарубежных студентов.

Как журналист Вийранд работал сначала в Delfi (2007 - 2011), а затем на новостном портале ERR. Наибольший интерес для него представляла внешняя политика.

В памяти коллег Лаур останется своей эрудицией, работоспособностью, дружелюбием и чувством юмора.

Прощание с Лауром пройдет в кругу семьи.

Редакция Delfi выражает глубокие соболезнования близким Лаура!