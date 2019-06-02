Ушел из жизни политик и историк Март Нутть

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Mart Nutt Foto: Vallo Kruuser

Сегодня утром на 58-м году жизни скоропостижно скончался эстонский политик, историк, доктор философии, офицер резерва, депутат Рийгикогу с самым большим стажем, член партии Isamaa Март Нутть.