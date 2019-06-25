Ушел из жизни первый канцлер права ЭР профессор Ээрик-Юхан Труувяли
В понедельник ушел из жизни Ээрик Юхан Труувяли, который стал первым после восстановления независимости Эстонии канцлером права.
В понедельник ушел из жизни Ээрик Юхан Труувяли, который стал первым после восстановления независимости Эстонии канцлером права.
Труувяли родился 7 марта 1938 года в Пярну.
Окончил с отличием юридический факультет Тартуского университета в 1962 году. Защитил кандидатскую диссертацию в 1967 году.
В 1979 году стал научным директором Института истории Эстонской академии наук.
С 1988 по 1993 год — эксперт Верховного Совета Эстонской ССР и правительства Эстонии. C 1991 по 1992 года — эксперт Конституционной ассамблеи. С 1989 по 1993 — председатель избирательной комиссии Эстонии
С 1992 года — профессор Академии внутренней защиты и руководитель кафедры.
28 января 1993 был назначен парламентом на должность канцлера права. Покинул пост канцлера 17 июня 2000 года.
С 2000 года — проректор института права академии внутренней защиты. C 2002 года профессор Тартуского университета.
В 2000 году был награждён Орденом Государственного герба третьего класса и крестом за заслуги перед обороной государственной границы второй степени. В 2006 году был награждён Орденом Белой звезды второго класса (ru.wikipedia.org).
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