11.10.2020, 16:53

Ушел из жизни легендарный бизнесмен: он был одним из первых тартуских миллионеров


Танель Саарманн
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Ушел из жизни легендарный бизнесмен: он был одним из первых тартуских миллионеров
Foto: Tõnu Noorits

Вчера в тартуской больнице скоропостижно скончался тартуский предприниматель Нареш Моди, который переехал жить в Эстонию еще в 70-х годах. Печальную новость подтвердил его сын, партнер адвокатского бюро Cobalt Яанус Моди. В конце ноября Нарешу исполнилось бы 80 лет.

"Он был полон сил. Хотел заниматься бизнесом еще десятки лет. Но летом ушла из жизни его жена. Это был очень большой стресс", — сказал сын.

Нареш Моди — известное в Тарту имя. Он приехал в Эстонию в 70-х годах, здесь нашел себе супругу. Они были друзьями по переписке, и в один прекрасный момент Нареш решил переехать в Эстонию.

Поначалу Моди работал в библиотеке Тартуского университета ресторатором, потом в техническом отделе, пишет Ärileht.

Считается, что Нареш Моди вместе с Тийтом Веэбером стали первыми тартускими миллионерами. Во времена перестройки он занялся компьютерами. Со временем он приобрел в Тарту несколько магазинов, ресторанов, отелей. У него был и свой обменный пункт валюты.

Сын Яанус Моди говорит, что в последнее время отец занимался также обслуживанием недвижимости, сдачей квартир в аренду. Был у Нареша и другой мелкий бизнес. Но стоит отметить, что предприниматель действовал в тех сферах, которые больше всего пострадали от коронавируса.

У Нареша остались четыре сына и две дочери.

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