Ушел из жизни известный политик и бывший вице-мэр Таллинна

Сарапуу родился в 1953 году, работал в сельском хозяйстве - главным инженером совхоза Аллику, руководителем ремонтно-строительных предприятий в Пайде (до 1988 года).

В 1988-89 году был первым секретарем Пайдеского райкома КПЭ, затем старейшиной Ярваского уезда (1989-1997)

Сарапуу входил в правление Eesti Maapank 1997–1998, в правление и совет ATKO Grupp (2001). Был членом волостного совета Роосна-Аллику и депутатом Рийгикогу XI созыва.

В апреле 2011 года приступил к работе вице-мэром Таллинна. С 2006 года входил в Центристскую партию, состоял членом ее правления.

Супруга Арво — руководитель фракции Центристской партии в Рийгикогу Керсти Сарапуу. У них пять детей.