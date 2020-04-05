Ушел из жизни известный художник. Кго называли "таллиннским митьком"

В субботу, 4 апреля, на 51-м году жизни умер после инсульта таллиннский художник-наивист, участник творческой группы "Ежи", музыкант и поэт Дмитрий Лазюк.
Дмитрия Лазюка нередко называли "Таллинским митьком". Кто-то его сравнивал с Винсентом Ван Гогом, так как не имея художественного образования, Лазюк в полной мере погрузился в искусство. Его отличал необыкновенный позитив, как в жизни, так и в его работах.
Он долгие годы жил с инвалидностью, но никогда не жаловался. Наоборот, своим задором подавал пример многим, пишет rus.err.
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