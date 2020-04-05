Ушел из жизни известный художник. Кго называли "таллиннским митьком"

Дмитрия Лазюка нередко называли "Таллинским митьком". Кто-то его сравнивал с Винсентом Ван Гогом, так как не имея художественного образования, Лазюк в полной мере погрузился в искусство. Его отличал необыкновенный позитив, как в жизни, так и в его работах.

Он долгие годы жил с инвалидностью, но никогда не жаловался. Наоборот, своим задором подавал пример многим, пишет rus.err.