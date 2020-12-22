Ушел из жизни эстонский живописец и график Лев Васильев

Лев Васильев родился в 1929 году в Туле, в семье инженера. После окончания Московской средней художественной школы он приехал в Таллинн и учился в 1950-1956 годах в Эстонском государственном художественном институте, получив профессию скульптора.

В 1966-1970 годах работал преподавателем Московского высшего художественно-промышленного училища, а затем - до 1974 года - Таллиннского педагогического института, увлекаясь одновременно искусством плаката.

Лев Васильев был членом Союза художников Эстонии, Эстонского союза художников-фрилансеров, Союза русских художников Эстонии и Союза живописцев Эстонии.

Похороны Льва Васильева состоятся 28 декабря в 14 часов на Метсакальмисту.