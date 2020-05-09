Ушел из жизни экс-ведущий "Радио 4" Виталий Савельев
8 мая вечером не стало Виталия Савельева (19.02.1935 – 08.05.2020) — для многих русскоязычных жителей Эстонии он был голосом эстонского спорта.
8 мая вечером не стало Виталия Савельева (19.02.1935 – 08.05.2020) — для многих русскоязычных жителей Эстонии он был голосом эстонского спорта.
Печальная новость была опубликована на странице Радио 4 в социальных сетях.
"На "Радио 4" Виталий работал с самого первого дня основания, ушел из эфира только, когда ему исполнилось 80 лет. Редакция "Радио 4" приносит глубокие соболезнования родным", — говорится в сообщении.
Сын Виталия — Игорь Савельев — работает в "Актуальной камере" и комментирует спортивные соревнования на телеканале ETV+. Редакция RusDelfi присоединяется к соболезнованиям родным и близким.
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