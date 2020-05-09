Ушел из жизни экс-ведущий "Радио 4" Виталий Савельев

Печальная новость была опубликована на странице Радио 4 в социальных сетях.

"На "Радио 4" Виталий работал с самого первого дня основания, ушел из эфира только, когда ему исполнилось 80 лет. Редакция "Радио 4" приносит глубокие соболезнования родным", — говорится в сообщении.

Сын Виталия — Игорь Савельев — работает в "Актуальной камере" и комментирует спортивные соревнования на телеканале ETV+. Редакция RusDelfi присоединяется к соболезнованиям родным и близким.