09.05.2020, 14:48

Ушел из жизни экс-ведущий "Радио 4" Виталий Савельев


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Виталий Савельев
Виталий СавельевФото: Радио 4

8 мая вечером не стало Виталия Савельева (19.02.1935 – 08.05.2020) — для многих русскоязычных жителей Эстонии он был голосом эстонского спорта.

Печальная новость была опубликована на странице Радио 4 в социальных сетях.

"На "Радио 4" Виталий работал с самого первого дня основания, ушел из эфира только, когда ему исполнилось 80 лет. Редакция "Радио 4" приносит глубокие соболезнования родным", — говорится в сообщении.

Сын Виталия — Игорь Савельев — работает в "Актуальной камере" и комментирует спортивные соревнования на телеканале ETV+. Редакция RusDelfi присоединяется к соболезнованиям родным и близким.

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