09.05.2020, 14:48
Ушел из жизни экс-ведущий Радио 4 Виталий Савельев
8 мая вечером не стало Виталия Савельева (19.02.1935 – 08.05.2020) — для многих русскоязычных жителей Эстонии он был голосом эстонского спорта.
8 мая вечером не стало Виталия Савельева (19.02.1935 – 08.05.2020) — для многих русскоязычных жителей Эстонии он был голосом эстонского спорта.
Трагическая новость была опубликована на странице Радио 4 в фэсбуке.
"На Радио 4 Виталий работал с самого первого дня основания, ушел из эфира только, когда ему исполнилось 80 лет. Редакция Радио 4 приносит глубокие соболезнования родным", — говорится в сообщении.
Сын Виталия — Игорь Савельев — работает в "Актуальной камере" и комментирует спортивные соревнования на телеканале ETV+. Редакция RusDelfi присоединяется к соболезнованиям родным и близким.
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