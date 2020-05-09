Ушел из жизни экс-ведущий Радио 4 Виталий Савельев

Трагическая новость была опубликована на странице Радио 4 в фэсбуке.

"На Радио 4 Виталий работал с самого первого дня основания, ушел из эфира только, когда ему исполнилось 80 лет. Редакция Радио 4 приносит глубокие соболезнования родным", — говорится в сообщении.

Сын Виталия — Игорь Савельев — работает в "Актуальной камере" и комментирует спортивные соревнования на телеканале ETV+. Редакция RusDelfi присоединяется к соболезнованиям родным и близким.