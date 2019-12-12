Ушел из жизни адвокат Леонид Оловянишников. Среди его подзащитных был Дмитрий Линтер

"Леонид Алексеевич Оловянишников являлся и является для меня примером в высшей степени самого высококвалифицированного адвоката. Он был прекрасным адвокатом, образцом того, каким должен быть адвокат. Он был великолепным человеком, другом, наставником, учителем", — сказал один из его учеников, присяжный адвокат Владимир Садеков.

Леонид Оловянишников родился 2 апреля 1946 года в Баку. В 1968 году окончил юридический факультет Ленинградского университета им. А.А. Жданова (ныне СПБГУ). С 31 мая 1984 года вступил в Эстонскую коллегию адвокатов. В 1992 году, когда Эстонская коллегия адвокатов получила статус Эстонской адвокатуры, стал присяжным адвокатом, в 1998 году открыл свое адвокатское бюро.

Одним из самых громких судебных дел с участием Леонида Оловянишникова был процесс, связанный с Бронзовой ночью. Активисты "Ночного дозора" Дмитрий Линтер, Максим Рева, Димитрий Кленский и Марк Сирык обвинялись в организации апрельских беспорядков 2007 года, которые сопровождались мародерством, разрушениями и поджогами. В начале 2009 года Харьюский уездный суд вынес всем подсудимым оправдательный приговор.

Прощание с Леонидом Оловянишниковым пройдет в субботу в полдень в часовне на кладбище Метскалальмисту.