Ушедший с поста старейшины Йыхви в Рийгикогу Репинский получил незаконную компенсацию в 14 000 евро

Однако советники Министерства финансов Оливия Талусте утверждает, что решение волостного собрания противоречит закону. В частности, Закон об организации местного самоуправления не разрешает выплачивать компенсацию в случае, если назначенные собранием на должность сотрудник уходит по собственному желанию.

"Честно говоря, я не видел никакого решения. Я слышал о том, что что-то там решили", — прокомментировал Delfi ситуацию сам Репинский и добавил, что за подробностями нужно обращаться к волостному собранию Йыхви.

Таким образом, по словам Талусте, волостное собрание должно отменить свое решение. Если же деньги уже выплачены, то Министерство юстиции может сделать предписание. Тогда волостное собрание должно будет запросить человека вернуть деньги обратно.

Репинский стал старейшиной волости Йыхви в июне 2018 года. Если до этого зарплата старейшины составляла 2800 евро, то с его приходом она возросла до 3600.