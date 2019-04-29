29.04.2019, 12:19

Ушедший с должности старейшины Йыхви Репинский останется без хорошей компенсации

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rus.delfi.ee
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Martin Repinski
Martin RepinskiFoto: Priit Simson

Центрист Мартин Репински, ушедший с поста старейшины волости Йыхви в Рийгикогу, останется без незаконной компенсации, которую волостной совет планировал ему выплатить после ухода в должности.

В апреле волостной совет Йыхви принял решение: Репинский должен получить компенсацию в размере четырех месячных зарплат. Его зарплата составляла 3 600 евро, соответственно, компенсация могла бы быть 14 400 евро.

Сегодня председатель совета Эдуард Эаст сообщил, что им представили проект, в соответствии с которым Репинскому компенсация не полагается.

”Чисто по правовым причинам”, — объяснил Эаст.

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