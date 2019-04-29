Ушедший с должности старейшины Йыхви Репинский останется без хорошей компенсации

В апреле волостной совет Йыхви принял решение: Репинский должен получить компенсацию в размере четырех месячных зарплат. Его зарплата составляла 3 600 евро, соответственно, компенсация могла бы быть 14 400 евро.

Сегодня председатель совета Эдуард Эаст сообщил, что им представили проект, в соответствии с которым Репинскому компенсация не полагается.

”Чисто по правовым причинам”, — объяснил Эаст.