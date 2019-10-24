Ушедшая с поста министра Керт Кинго компенсации не получит

"Какая точно это будет сумма, выяснится тогда, когда будет точно известна дата освобождения от должности. Это случится тогда, когда президент ЭР удовлетворит заявление министра. Предположительно, цифры станут ясны завтра", - сообщила пресс-служба министерства экономики и коммуникаций.

Зарплата министра Керт Кинго составляет 5243 евро в месяц. В должности она проработала пять месяцев, а это значит, что общая ее зарплата за это время составила почти 30 000 евро.

С переходом на депутатскую работу Кинго немного потеряет в зарплате. В Рийгикогу она будет зарабатывать 4009 евро в месяц.

О своей отставке Кинго сообщила в среду вечером. Ее уличили в паре случаев обмана, которые были связаны с ее бывшим советником Вийве Аасма и Якко Вяли, который должен был прийти ей на смену.