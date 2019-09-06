Ущерб здоровью пострадавших в столкновении автобуса Atko и грузовика достигает 150 000 евро. Одному человеку пришлось ампутировать ногу

Заведующий отделом автомобильного страхования Salva kindlustus Тынис Тохвер пояснил, что всего по данному инциденту начато 23 дела об ущербе и общий объем ущерба пока составляет около 150 000 евро. Salva kindlustus — страховщик автобусной фирмы Atko.

"Но, очевидно, эта цифра вырастет еще, потому что личный ущерб и различное лечение, как правило, долгосрочные и точные суммы и масштабы вреда здоровью выясняются только позднее", — отметил Тохвер.

По данным полиции, в момент аварии большинство людей в автобусе не были пристегнуты. Тохвер отметил, что, безусловно, многий вред здоровью не был бы причинен, если бы ремни безопасности были пристегнуты у большего количества людей, но, к сожалению, это еще не вошло у людей в привычку.

18 июля на Клоогаранна теэ произошло ДТП, когда столкнулись автобус Atko и грузовик.

По словам пресс-секретаря полиции Анники Максимов, грузовик стоял с включенными аварийными огнями на обочине и автобус врезался в него сзади. Не было заметно следов торможения, следовательно, водитель автобуса должен был врезаться в грузовик из-за невнимательности.

Водители обоих транспортных средств были трезвы. При каких обстоятельствах водитель автобуса не заметил грузовик, выяснит следствие.

Пресс-секретарь Atko Улли Сатс сказала, что полицейское расследование еще идет, чтобы выяснить, кто был виновником аварии.