Уроженка Эстонии в Австралии: местные русские молятся за священнослужителей православных монастырей, связи с ними нет

Ссылаясь на последние данные австралийских СМИ, Рита Кирпиченкова говорит, что в результате пожаров в Австралии было уничтожено 24 сел.

"Я от смога мучаюсь с глазами. Сначала был смог с запахом костра, а сегодня, после дождя, — просто гарь. Наверное, от сгоревших животных и машин, резины. Сегодня неба вообще не видно. Видимость в некоторых районах — только 50 метров".

"Много пропавших без вести, 1500 сгоревших домов и полмиллиарда сгоревших животных — как домашних, так и диких. Множество ферм пострадало, урожаи, что есть будем и по какой цене — неизвестно", — рассказывает жительница Австралии.

По словам Риты Кирпиченковой, под Канберрой, в Бомбала, расположены два русских монастыря — мужской и женский. Их судьба неизвестна. Огонь к ним подошел в субботу, и монахи решили бороться самостоятельно.

"В мужском монастыре — настоятель отец Сергий, серб, и знаменитый монах отец Алексий. В женском монастыре — настоятельница матушка Анна Карыпова. Связи с монастырями нет с прошлой недели. Все в панике. Там около 10 человек с послушниками. Я была в тех монастырях. Географически они окружены лесами и горами в лощине у реки. По всей видимости, выжить там нереально. Кругом эвкалипты, и задохнутся они быстрее, чем справятся с огнем", — рассуждает Кирпиченкова и добавляет, что вокруг монастыря расположен ”kangaroo camp”, где проживают сотни кенгуру.

AUSTRALIA Foto: DAVID MARIUZ, EPA

По словам Риты, русскоговорящие люди в Австралии молятся за монахинь и монахов двух православных монастырей. "Тем более, сегодня Сочельник, а завтра Рождество", — говорит она.