Урожай сгубила жадность? "Клубничное дело" активно обсуждается в соцсетях

Поступили предложения задействовать в сборе урожая само руководство:

Галина Леонидовна

"Почему бы риигикогу на природе не размяться, не поработать? Свежий воздух так полезен, и витаминчики" .

Некоторые эмоциональные пользователи даже обвинили Хельме в нацизме и сравнили его внешность со внешностью Гитлера.

Но есть и те, кто поддержал скандального политика:

Ed Eduard

"А почему он должен извиняться, если производители хотят халявы? Платите 7-10 или сколько стоит реально в час… А они же хотят за три копейки" .

Kirill Novak

"Все правильно, извиняться не надо! Они же сами вас выбирали в правительство. Пусть хлебают теперь!"

Лариса Тунёва

"А как же раньше без украинцев жили? И клубника была эстонская и цены нормальные".

Nadezhda Tvorogova

"Так почему местных и школьников старших классов не брали , раз всё так плохо ? В советское время с 12 лет на поля ездили . Им помощь была предложена , а им неофициальных рабов подавай . А цена какая на местную клубнику ? Поэтому и сгнила , им аппетит надо уменьшить , изначально не за 20 евро продавать , а за 5 , как и привозную" .

Кроме того, вспомнили опыт других стран:

Jekaterina Maknickas

"Ну в Великобритании, например, на многих фермах разрешено приходить собирать ягоды для себя и платить на выходе. Многие предпочитают так, и день на свежем воздухе, и соберёшь такую,какую хочешь".

Не обошлось и без воспомиманий о советском прошлом:

Alexander Albrekht

"В СССР был хороший метод, сбора картошки. Собираешь и себе и

колхозу!".

Были и те, кто объяснил нежелание местных собирать клубнику:

Светлана Линдх

"Я бы и пошла с радостью, но ведь и далеко… И если даже бы на автобусе, то всё равно, деньги маленькие".

Многие заключили, что в ситуации виноваты сами владельца бизнеса, не готовые обеспечивать достойную оплату труда:

Sergei Kovalenko

"Жадность и сгубила урожай".

Pavel Ver

"Смешно читать что из за отсутствия иностранной рабочей силы испортилась клубника. Да еще и извинений требуют. Тут местных безработных полно, однако им не предлагают ни достойной оплаты ни условий, из за чего люди вынуждены ехать работать за границу. Зато работодатели рады украинцам, которые работают за копейки сверх нормы, да ещё и кинуть их проще".