Урожай черники в этом году в Южной Эстонии будет скудным. С другими регионами не все столь однозначно

Паал отметила, что объемы будущего урожая определяет то, какие ночные температуры господствовали весной. Чем более прохладными были в регионе ночи, тем более скудного урожая следует ожидать. Поскольку температурные показатели по всей Эстонии варьируются, то трудно сказать, сколько ягод вырастет в лесах того или иного региона. ”Может случиться, что у нас в лесу не будет ни одной ягоды, а на островах кусты черники будут сгибаться под тяжестью”, — сказала она.

Нынешняя погода, по словам Паал, для созревания черники подходит хорошо. Теплая и небогатая на дожди весна позволяет насекомым беспрепятственно опылять цветы. После опыления чернике нужно тепло и немного осадков.