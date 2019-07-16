16.07.2019, 08:31

Урожай черники в этом году в Южной Эстонии будет скудным. С другими регионами не все столь однозначно

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rus.delfi.ee
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Урожай черники в этом году в Южной Эстонии будет скудным. С другими регионами не все столь однозначно
Foto: Arno Mikkor

По словам бывшего старшего научного сотрудника Университета естественных наук Тайми Паал, ныне находящейся на пенсии, урожай черники в этом году в Южной Эстонии будет скудным, пишет Maaleht.

Паал отметила, что объемы будущего урожая определяет то, какие ночные температуры господствовали весной. Чем более прохладными были в регионе ночи, тем более скудного урожая следует ожидать. Поскольку температурные показатели по всей Эстонии варьируются, то трудно сказать, сколько ягод вырастет в лесах того или иного региона. ”Может случиться, что у нас в лесу не будет ни одной ягоды, а на островах кусты черники будут сгибаться под тяжестью”, — сказала она.

Нынешняя погода, по словам Паал, для созревания черники подходит хорошо. Теплая и небогатая на дожди весна позволяет насекомым беспрепятственно опылять цветы. После опыления чернике нужно тепло и немного осадков.

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