Уровень благосостояния детей в Эстонии требуется измерить более тщательно

На семинаре, организованном Центром мониторинга развития и Канцелярией канцлера права, ученые и работающие с детьми профессионалы обсудили благосостояние детей в Эстонии. Основное внимание при этом было уделено возможностям для измерения уровня благосостояния и связанным с этим трудностям.
Выступившие на семинаре ”Индикаторы благосостояния детей: текущее положение и возможности для описания ситуации” ученые и эксперты подчеркнули, что, имея целостный обзор положения детей в обществе и их возможностей, можно предотвратить проблемы и поддержать разностороннее развитие детей. Если этому вопросу не уделять внимания, общество понесет огромные потери.
Советник Канцелярии канцлера права Андра Рейномяги отметила, что дети составляют почти 1/5 часть от общества. На детство человека также приходится примерно 1/5 всей жизни. ”Важно знать, как живут дети в Эстонии. К сожалению, вынуждены признать, что оценка благосостояния и прав ребенка в Эстонии оставляет желать лучшего: соответствующие критерии раздроблены, а представленное в регулярной статистике деление на возрастные группы не всегда дает целостный обзор группы 0–17 лет. Помехами также являются нехватка данных и способы ведения баз данных”, — сказала Рейномяги.
Преподаватель Еврейского университета и основатель сети ISCI профессор Ашер Бен-Арье в своем докладе об индикаторах уровня благосостояния детей подчеркнул: ”Детей необходимо слушать!”
Доцент социальной политики Тартуского университета Дагмар Кутсар сказала, что исследование уровня благосостояние детей — это новое направление в социальных науках. Но уже проведенные в Эстонии и за рубежом исследования помогли нам гораздо лучше понять детей. ”Крайне важно, чтобы люди, работающие с детьми, и те, кто формирует политику, получали информацию о реальном положении детей в Эстонии и из результатов международных исследований. Это позволяет выявить проблемы на ранних этапах, отреагировать на них и принять информированные решения”, — отметила Кутсар.
На основе опубликованных данных в качестве критики можно отметить недостаток данных о детях в мейнстримной статистике. Так, в регулярной статистике публикуются данные о количестве семей с детьми и их доле в обществе, но нет данных о количестве детей и их доле в семьях разного типа. Иными словами, нет статистики, нацеленной на детей.
Эксперт Центра мониторинга развития Мари Релл в своем докладе представила информацию об измерении уровня благосостояния в целом в проекте по исследованию человеческих ресурсов. ”До сих пор при формировании политики основное внимание уделялось экономическому успеху. Целью при этом ставился экономический рост. Новый подход, которому мы следуем в нашем проекте исследования человеческих ресурсов и который уже применяют многие другие государства, не берет за основу ВВП. Подход ориентирован на более широкое понимание благосостояния населения и социального развития государства”, — сказала Релл.
Канцлер права в отчете о состоянии прав детей, представленном Комитету ООН по правам детей, вывела следующие рекомендации государству:
- в мейнстримной статистике публиковать как ориентированные на ребенка (ребенок как единица наблюдения) данные, так и опирающиеся на ребенка (ребенок как источник информации) данные; в каждой сфере указывать возрастную группу 0–17 лет;
- продолжить сбор данных, опрашивая самих детей; включать вопросы, связанные с экономическим и социальным благосостоянием;
- создать систему критериев, описывающую благосостояние детей, и ежегодно публиковать соответствующие показатели для оценки обеспечения прав детей;
- заменить агрегированные данные о детях, хранящиеся в базах данных, на индивидуальные, либо дополнить системы сбора данных таким образом, чтобы появилась возможность делать выписки и комбинировать и публиковать данные о разных возрастных группах детей с учетом интересов и традиций заинтересованных сторон.
На семинаре ”Индикаторы благосостояния детей: текущее положение и возможности для описания ситуации”, организованном Центром мониторинга развития и Канцелярией канцлера права, участники обсудили способы описания и оценки уровня благосостояния детей и возможности для этого в Эстонии.
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