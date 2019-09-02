Уровень благосостояния детей в Эстонии требуется измерить более тщательно

Выступившие на семинаре ”Индикаторы благосостояния детей: текущее положение и возможности для описания ситуации” ученые и эксперты подчеркнули, что, имея целостный обзор положения детей в обществе и их возможностей, можно предотвратить проблемы и поддержать разностороннее развитие детей. Если этому вопросу не уделять внимания, общество понесет огромные потери.

Советник Канцелярии канцлера права Андра Рейномяги отметила, что дети составляют почти 1/5 часть от общества. На детство человека также приходится примерно 1/5 всей жизни. ”Важно знать, как живут дети в Эстонии. К сожалению, вынуждены признать, что оценка благосостояния и прав ребенка в Эстонии оставляет желать лучшего: соответствующие критерии раздроблены, а представленное в регулярной статистике деление на возрастные группы не всегда дает целостный обзор группы 0–17 лет. Помехами также являются нехватка данных и способы ведения баз данных”, — сказала Рейномяги.

Преподаватель Еврейского университета и основатель сети ISCI профессор Ашер Бен-Арье в своем докладе об индикаторах уровня благосостояния детей подчеркнул: ”Детей необходимо слушать!”

Доцент социальной политики Тартуского университета Дагмар Кутсар сказала, что исследование уровня благосостояние детей — это новое направление в социальных науках. Но уже проведенные в Эстонии и за рубежом исследования помогли нам гораздо лучше понять детей. ”Крайне важно, чтобы люди, работающие с детьми, и те, кто формирует политику, получали информацию о реальном положении детей в Эстонии и из результатов международных исследований. Это позволяет выявить проблемы на ранних этапах, отреагировать на них и принять информированные решения”, — отметила Кутсар.