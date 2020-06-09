Уроки трагедии в Лихула: алкоголикам, домашним тиранам и участникам драк разрешения на оружие выдаваться не будут

По словам гендиректора Эльмара Вахера, Микк Таррасте произвел в общей сложности десятки выстрелов. Конкретное число выстрелов и то, из какого оружия они были произведены, Вахер сказать не смог, поскольку следствие продолжается. Известно, что стрелок был под воздействием алкоголя, успокоительных и наркотических веществ и имел при себе три вида оружия.

Министр внутренних дел Март Хельме уточнил, что по имеющейся информации Таррасте стрелял с целью убийства. На допросе он сказал, что принял и мотоциклиста, и ехавших в ”Жигули” людей за полицейских.

Произошедшая в субботу вечером трагедия сразу же вызвала множество вопросов к процессу выдачи в Эстонии разрешений на огнестрельное оружие, и уже в понедельник вечером Хельме и Вахер представили поправки к действующему порядку. Прежде всего, будет дополнен список условий, при которых выдача разрешения полностью исключена. В том числе планируется изменить пункт, который сейчас позволяет выдавать разрешение в случае, если имеющееся у человека наказание погашено (при этом полиция все равно имеет право наложить ”вето”).

Также отдельно будут регулироваться случаи, если ходатай ранее не наказывался, но регулярно употребляет алкоголь или наркотики, имеет нарушения психики или в отношении него имеются другие обстоятельства, исключающие выдачу разрешения.

Будет ужесточена и психиатрическая экспертиза, которая, по словам Хельме, сейчас носит по сути формальный характер, и услугу будут вправе предоставлять только определенные психиатры.

Вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар привел в пример, что после принятия поправок разрешения не смогут получить лица, участвовавшие в драке, показывавшие антиобщественное поведение, замеченные в домашнем насилии или несколько раз побывавшие в вытрезвителе.

В модернизации нуждается и система обмена информацией о здоровье населения. Например, сейчас полиция не всегда имеет доступ к информации, если человек с разрешением на оружие начинает употреблять антидепрессанты.

Отмечается, что в распоряжении Таррасте помимо пистолетов находилось и два более длинных ружья, одно из которых было оснащено оптическим прицелом. В Эстонии разрешено в целях самозащиты приобретать различные полуавтоматические ружья, в том числе модификации военных автоматов. Что именно он использовал во время стрельбы, полиция не раскрывает.