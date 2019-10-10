Урмас Рейтельманн: ПАСЕ — бессмысленная говорильня. Оттуда можно было бы и уйти

"Нет, вы не журналист, — ответил Рейтельманн представившейся ему журналистке Вилье Кийслер. — Вы — политик".

В ответ на просьбу прийти на передачу, Рейтельманн ответил: "Нет. Я не читаю Delfi, не приду к вам на портал, мне глубоко всё равно, что вы напишите". И добавил, что к тому же у него завтра выходной, который он намерен провести со своей семьей.

"Delfi определенно не представляет свободную журналистику, — заявил Рейтельманн. — Вы — это похабно леворадикальное грязное издание, о котором даже думать не хочется. Ответ "нет". Можете в редакции написать это на стене: не звоните мне никогда и ни по какому поводу".

Сегодня же политик отметился в эфире радиостанции Kuku.

В ответ на вопрос радиожурналиста, в курсе ли он деятельности ПАСЕ, Рейтельманн сообщил: "В курсе в самых общих чертах, туманно, но теперь у меня есть причина хорошо войти в курс дела".

И продолжил: "Естественно, я в общем знаю, что это относительно бессмысленная говорильня, куда можно ездить, но польза от этого минимальная".

Рейтельманн высказался в том духе, что Эстонии нужно участвовать в работе этой организации, если там находятся наши партнеры и друзья. "Но есть альтернатива, что после восстановления полномочий России Балтийские страны уйдут оттуда in corpore ("Всей корпорацией", в полном составе — ред)".