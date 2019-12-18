18.12.2019, 07:01

Урмас Рейнсалу: со стороны Эстонии по пограничному договору с Россией дебютов не ожидается

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Välisminister Urmas Reinsalu
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Anette Parksepp

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не склонен думать, что за оптимизмом депутата Госдумы России Леонида Слуцкого в отношении ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией последуют реальные шаги.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий вчера в интервью ERR высказал мнение, что в обозримом будущем пограничный договор имеет шанс на ратификацию.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сказал Delfi, что не верит в намерения российской стороны двигаться вперед в ратификации договора, если этого в то же самое время не будет происходить в Эстонии. Но здесь (в Эстонии - ред.) возможных новаций в процессе ратификации пограничного соглашения министр не видит.

Рейнсалу сказал, что читал новость о словах Слуцкого. "Это было мнение одного депутата Госдумы по возможному процессу ратификации. Ранее в вопросе ратификации подчеркивалась симметричность. Конечно, страны разные, в российском парламенте две палаты. Но это делается симметрично", - пояснил министр.

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"Был бы удивлен, если бы Россия стала бы заниматься этим без симметричности. Если помните, раньше дело встало из-за пассивности российской стороны. Россия в ряде политических заявлениях связала это с тем, что Эстония должна изменить свою русофобскую политику, и тогда можно будет говорить об изменении пограничного договора. Но для Эстонии при обсуждении этих вопросов не может быть никаких политических оговорок, это исключено, я это отвергаю", - подчеркнул Рейнсалу.

В любом случае, как заверил Рейнсалу, в нынешнем правительстве нет ясного решения по вопросу о новом представлении пограничного договора в Рийгикогу на ратификацию. "В этом правительстве решения о том, чтобы договор вновь направить в производство в Рийгикогу, не принимали, . Если спросить, ожидаются ли здесь в ближайшем будущем с эстонской стороны какие-то дебюты, то мой ответ - "нет", - дал однозначный ответ министр.

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