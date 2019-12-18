Урмас Рейнсалу: со стороны Эстонии по пограничному договору с Россией дебютов не ожидается

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий вчера в интервью ERR высказал мнение, что в обозримом будущем пограничный договор имеет шанс на ратификацию.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сказал Delfi, что не верит в намерения российской стороны двигаться вперед в ратификации договора, если этого в то же самое время не будет происходить в Эстонии. Но здесь (в Эстонии - ред.) возможных новаций в процессе ратификации пограничного соглашения министр не видит.

Рейнсалу сказал, что читал новость о словах Слуцкого. "Это было мнение одного депутата Госдумы по возможному процессу ратификации. Ранее в вопросе ратификации подчеркивалась симметричность. Конечно, страны разные, в российском парламенте две палаты. Но это делается симметрично", - пояснил министр.

"Был бы удивлен, если бы Россия стала бы заниматься этим без симметричности. Если помните, раньше дело встало из-за пассивности российской стороны. Россия в ряде политических заявлениях связала это с тем, что Эстония должна изменить свою русофобскую политику, и тогда можно будет говорить об изменении пограничного договора. Но для Эстонии при обсуждении этих вопросов не может быть никаких политических оговорок, это исключено, я это отвергаю", - подчеркнул Рейнсалу.