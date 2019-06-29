Урмас Рейнсалу разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

16 мая в Хельсинки проходило заседании Совета Европы, на котором министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призывал страны голосовать против возвращения России в ПАСЕ. Своей речью он разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"События обострялись в Хельсинки во время рабочего обеда министров иностранных дел Совета Европы. В своем выступлении я первым поднял эту тему и призвал государства-члены Совета Европы быть стойкими и подчеркнул, что было бы совершенно неправильным, вознаграждать страну-агрессора таким образом", — рассказывает Рейнсалу.
Сразу после выступления Рейнсалу покинул встречу. Он пояснил, что должен был успеть на последний паром, поскольку на следующий день еиу предстояло встречать министров иностранных дел уже в Эстонии, на конференции имени Леннарта Мери.
"Поэтому я не услышал ответную речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова на мою. По словам моего коллеги, это была резкая критика моего заявления", — рассказал Рейнсалу.
"Российский министр также был обеспокоен моим ранним уходом, поскольку у него не было возможности ответить мне напрямую", — добавил Рейнсалу.
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