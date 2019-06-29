Урмас Рейнсалу разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

"События обострялись в Хельсинки во время рабочего обеда министров иностранных дел Совета Европы. В своем выступлении я первым поднял эту тему и призвал государства-члены Совета Европы быть стойкими и подчеркнул, что было бы совершенно неправильным, вознаграждать страну-агрессора таким образом", — рассказывает Рейнсалу.

Сразу после выступления Рейнсалу покинул встречу. Он пояснил, что должен был успеть на последний паром, поскольку на следующий день еиу предстояло встречать министров иностранных дел уже в Эстонии, на конференции имени Леннарта Мери.

"Поэтому я не услышал ответную речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова на мою. По словам моего коллеги, это была резкая критика моего заявления", — рассказал Рейнсалу.

"Российский министр также был обеспокоен моим ранним уходом, поскольку у него не было возможности ответить мне напрямую", — добавил Рейнсалу.