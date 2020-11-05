Урмас Рейнсалу призвал США отреагировать на отравление Алексея Навального

Эстонский министр поблагодарил США за содействие удачному проведению саммита Инициативы трех морей.

"Саммит в Таллинне принес практические результаты — в Инвестиционном фонде Трех морей участвуют девять стран, и к сегодняшнему дню привлечено почти миллиард долларов", — сказал Рейнсалу.

Стороны также обсудили вопросы кибербезопасности и защищенности сетей 5G, ситуацию в Нагорном Карабахе и Беларуси и то, как держать эти вопросы в сфере внимания Совбеза ООН и мировой общественности. Отдельно министры обсудили мирный диалог в Афганистане .

Рейнсалу призвал США взвесить ограничительные меры в связи с отравлением Алексея Навального.

Главы внешнеполитических ведомств Эстонии и США коснулись в разговоре и развития двусторонних отношений.

Рейнсалу заверил собеседника, что сохранение прочных трансатлантических связей и углубление двустороннего сотрудничества остается приоритетом эстонской внешней политики.

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