Урмас Рейнсалу пригласил Сергея Лаврова посетить Эстонию

Рейнсалу, представляющий в правительстве партию Отечество (Isamaa), подтвердил Delfi, что послал приглашения главам МИД нескольких стран, в том числе и Лаврову.

"Подписание Тартуского мирного договора было для эстонской дипломатии ключевым событием, и так как второй стороной договора была Советская Россия, то, естественно, я послал приглашение и представителю страны-правопреемницы", — сказал Рейнсалу.

На счет того, примет ли Лавров приглашение или нет, эстонский министр высказывать предположения не стал. "Приглашающие пригласили, а приглашенный — приезжает или нет", — пояснил он.

Рейнсалу известен тем, что на протяжении длительного времени хочет получить от России компенсацию за ущерб оккупационного периода. На сей раз данная тема, по его словам, обсуждаться на будет, потому что приглашение направлено на торжественный вечер-концерт и связанные с ним мероприятия.

По всей видимости, не будут стороны обсуждать и требование о возвращении Печор, о котором недавно упомянул председатель Рийгикогу политик EKRE Хенн Пыллуаас, информация об этом попала и в российские СМИ. Пыллуаас тоже на мероприятия в Тарту приглашен. "Наш государственно-правовой взгляд на Тартуский мирный договор известен же", — был немногословен Рейнсалу.

В случае визита Лаврова не будет в тематике встречи и вопрос о ратификации пограничного договора: ведь речь идет о церемониальном мероприятии.