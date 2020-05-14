Урмас Рейнсалу: пересекая границу Латвии или Литвы — не надо садиться на 14 дневный карантин

"Говоря о смягчениях, мы исходили из того, что 7 раз отмерь, один раз отреж", — сказал Юри Ратас. Подробнее о послаблениях можно узнать здесь. "Вторая волна будет, возможно, она будет даже болезненнее. Длительных запасов средств защиты у государства не было. Мы хотим, чтобы средств индивидуальной защиты хватало как минимум на 2 месяца. Я думаю, т.н. специальный режим можно сохранять 18 месяцев, пока не найдется вакцина", — заявил Ратас, при этом не уточнив, что он точно имел в виду под "особым режимом". Скорее всего, речь идет об использовании антисептика, масок и отказе от близких контактов с людьми. "18 мая мы не возвращаемся к обычной жизни на 100%", — добавил премьер.

"Общественность 2 месяца назад требовала ограничений, смотря на ситуацию в Италии и Испании. Сейчас маятник общественного мнения движется в другую сторону. Видя на сколько от ограничений потеряли разные страны, все хотят отменить все и сразу. Возродить экономику, при этом неизвестно, убили ли мы вирус", — сказал Хельме. "Мы ничего не закрывали на замок, поэтому нам нечего возрождать. Теперь мы ослабляем ограничения, главное, чтобы не было повторных массовых заражений".

По его словам, все рады, что Эстония открыла границы с южными соседями — Латвией и Литвой. "Там примерно столько же зараженных коронавирусом. Не стоит бояться, что к нам будут приезжать больные люди. Отмечу, что хоть мы и убираем постоянный пограничный контроль, выборочно проверять на границе все равно будем, чтобы люди не выезжали с признаками болезни", — пояснил министр Хельме.

"Сегодня открылось движение между Финляндией и Эстонией — разрешилась маятниковая миграция, также можно передвигаться студентам. Примерно 100 000 эстонцев работают или имеют недвижимость в Финляндии. Выражаю благодарность финляндскому правительству за сотрудничество", — подчеркнул Урмас Рейнсалу, добавив, что от необязательных поездок стоит отказаться.

Завтра, 15 мая, можно ехать в Латвию или Литву. Нужно соблюдать требования — нельзя путешествовать, если вы больны или у вас есть симптомы. Хорошая новость — можно въезжать в эти страны, при этом не находиться в карантине. Иностранцам все равно нужно провести 14 дней в изоляции. "Вероятность заразиться в Латвии или Литве такая же, как и в Эстонии. Именно поэтому мы решили открыть границу. По-прежнему советуем не ходить в людных местах, мыть руки", — уточнил глава МИД.