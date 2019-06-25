Урмас Рейнсалу осуждает возвращение России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выступил с заявлением, что возвращение России в ПАСЕ не соответсвует ценностям Совета Европы и не служит интересам Европы.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выступил с заявлением, что возвращение России в ПАСЕ не соответсвует ценностям Совета Европы и не служит интересам Европы.
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