25.06.2019, 13:25

Урмас Рейнсалу осуждает возвращение России в ПАСЕ

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rus.delfi.ee
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Pekka Haavisto ja Urmas Reinsalu pressikonverents
Urmas ReinsaluFoto: Ilmar Saabas

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выступил с заявлением, что возвращение России в ПАСЕ не соответсвует ценностям Совета Европы и не служит интересам Европы.

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