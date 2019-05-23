Урмас Рейнсалу о вчерашнем нападении на расистской почве: таких типов нужно наказывать по всей строгости закона

”С нашей партией он не связан. Я бы хотел сказать о ксенофобии шире, по моему мнению, у нас должна быть совершенно нулевая толерантность. Абсолютно непозволительно на улице никого обзывать или кому-то угрожать, будь то пакистанец, эстонец, китаец или немец — разницы нет”, — подчеркнул Хельме, и добавил, что в Эстонии, на его взгляд, не стало ксенофобии больше, чем раньше; ее не больше, чем в какой-либо другой стране.

”Но должен конечно признать, что в последние месяцы я чувствую в Эстонии рост внутренней озлобленности. И, похоже, что это происходит с подачи президента, который признается зарубежным изданиям, что испытывает неприязнь к одной из партий, представленных в парламенте и входящей в правительственную коалицию.

"Разжигание вражды, по моему мнению, намного большая проблема, если оно идет от высокопоставленных государственных чиновников, чем от горланящих на улице совершенно непонятных личностей”, — считает Хельме.

Бывший министр юстиции, а ныне глава МИД Урмас Рейнсалу также осудил вчерашний инцидент: ”Таких деятелей нужно брать за шкирку и наказывать по всей строгости закона”.

Он добавил, что у следствия в данном случае есть повод для анализа: не следует ли рассматривать нападение, совершенное на национальной почве, как обстоятельство, отягчающее наказание.

Рейнсалу заверил, что люди в целом ведут себя более законопослушно, чем раньше. ”Самая большая ошибка, которую мы можем сделать — экстраполировать единичный негативный случай на всё общество.

"На самом деле нужно признать, что число тяжких преступлений, особенно насильственных, уменьшилось. Мы мониторим и латентную преступность. Судя по анонимным опросам, общий криминогенный фон стал ниже, — пояснил Рейнсалу. — Самое важное то, что общество реагирует релевантно”. По утверждению министра, число совершенных в порыве злобы преступлений не показывает резкого роста.

Точности ради стоит добавить, что сотрудник коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак сообщила месяц назад, что хотя за последние три года полиция квалифицировала правонарушения как ”разжигание ненависти” всего в четырех случаях (производство возбуждали в отношении шести лиц), на самом деле полиция стала всё-таки чаще замечать разжигающие рознь проявления.