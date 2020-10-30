Урмас Рейнсалу о референдуме на тему брака: я бы такие глупые вопросы не выдумал

Член парламентской рабочей группы Андрей Коробейник заявил вчера ERR, что два варианты вопросов для референдума звучат так: "Эстонская Республика признает брак только как союз мужчины и женщины?" и "В Эстонской Республике брак действует лишь в случае союза мужчины и женщины?". По словам Коробейника, рабочая группа ждет юридической оценки — можно ли вообще задавать вопрос таким образом, как это предложила EKRE.

"Я бы такие глупые вопросы не выдумал", — заметил Урмас Рейнсалу, который в связи с обязанностью по самоизоляции в обсуждениях участия не принимал. "Критика всемерно обоснованна, потому что эти вопросы не позволяют народу высказать свою волю. Так что над ними придется еще потрудиться", — добавил он.

Рейнсалу согласен с критикой, что вопросы представлены в форме настоящего времени, поэтому при ответе придется исходить из того, что государство сегодня признает или нет (об этом говорили в Eesti Päevaleht правовед Гарри Гинтер и социолог Юхан Кивиряхк).

По словам Рейнсалу нет нужды тратить время на юридическую оценку нынешних вопросов, так как оценка будет, конечно, критическая. "У канцлера права спрашивали общее мнение по референдуму, и из этого нужно исходить", — сказал он.

Рейнсалу не знает, когда рабочая группа по вопросам демократии вновь соберется, чтобы продолжить обсуждение темы референдума, но заверил, что при необходимости все ее члены быстро найдут для этого время.

В рабочую группу по вопросам демократии входят представители трех партий правящей коалиции: Мартин Хельме и Яак Валге (EKRE), Рейнсалу и Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa), а также Майлис Репс и Андрей Коробейник (Центристкая партия).