Урмас Рейнсалу: Эстония поднимет вопрос Навального в Совбезе ООН

"Я пообещал, что Эстония поднимет вопрос Алексея Навального в Совете безопасности ООН", — отметил Рейнсалу.

В письме глав МИД стран Балтии говорится, что Европейский союз должен применить дипломатические меры, чтобы оказать давление на Россию для освобождения Навального.

Отмечается, что если российские органы власти продолжат ограничивать права и свободы Навального, то Боррелю нужно взвесить возможность отложить свой визит в Москву.

Koos Läti ja Leedu välisministritega tegime täna ühiskirja Aleksei Navalnõi küsimuses EL välispoliitika kõrgele esindajale. Lubasin, et Eesti tõstatab Aleksei Navalnõi küsimuse ka ÜRO julgeolekunõukogus. Posted by Urmas Reinsalu on Esmaspäev, 18. jaanuar 2021

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