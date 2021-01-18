Урмас Рейнсалу: Эстония поднимет вопрос Навального в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил в социальных сетях, что вместе с коллегами из Латвии и Литвы в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального написали письмо Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
"Я пообещал, что Эстония поднимет вопрос Алексея Навального в Совете безопасности ООН", — отметил Рейнсалу.
В письме глав МИД стран Балтии говорится, что Европейский союз должен применить дипломатические меры, чтобы оказать давление на Россию для освобождения Навального.
Отмечается, что если российские органы власти продолжат ограничивать права и свободы Навального, то Боррелю нужно взвесить возможность отложить свой визит в Москву.
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