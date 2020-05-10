Урмас Рейнсалу: Эстония - первая страна, которая получит от Японии Avigan. Возможно, препарат помогает в лечении COVID-19

"То, что Эстония получит медикамент Avigan, - очень хороший пример международного сотрудничества в кризисной ситуации, - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. - Я беседовал в четверг со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги и поблагодарил его.
Эстония примет участие в исследованиях о возможности использования препарата Avigan для лечения COVID-19.
В начале этой недели премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что в течение этого месяца его правительство намерено одобрить использование противогриппозного препарата Avigan для лечения пациентов с коронавирусом.
Абэ сообщил об этом на пресс-конференции, где обсуждались решения правительства о продлении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 31 мая.
В настоящее время ведутся клинические испытания, чтобы определить, сможет ли Avigan помочь пациентам с COVID-19 – респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусом.
Ожидается, что препарат, разработанный компанией Fujifilm Toyama Chemical Co., являющейся подразделением корпорации Fujifilm Holdings Corp., подойдет пациентам с легкими симптомами коронавируса. Однако он противопоказан беременным женщинам из-за риска развития пороков у плода, пишет nippon.com.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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