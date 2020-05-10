10.05.2020, 10:41

Урмас Рейнсалу: Эстония - первая страна, которая получит от Японии Avigan. Возможно, препарат помогает в лечении COVID-19

 (32)
EST 3
Valitsuse pressikonverents 16.04.2020
Foto: Priit Simson

Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио партию лекарственного препарата Avigan, который прибудет в нашу страну на следующей неделе.

"То, что Эстония получит медикамент Avigan, - очень хороший пример международного сотрудничества в кризисной ситуации, - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. - Я беседовал в четверг со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги и поблагодарил его.

Эстония примет участие в исследованиях о возможности использования препарата Avigan для лечения COVID-19.

В начале этой недели премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что в течение этого месяца его правительство намерено одобрить использование противогриппозного препарата Avigan для лечения пациентов с коронавирусом.

Читайте также:

Абэ сообщил об этом на пресс-конференции, где обсуждались решения правительства о продлении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 31 мая.

В настоящее время ведутся клинические испытания, чтобы определить, сможет ли Avigan помочь пациентам с COVID-19 – респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусом.

Ожидается, что препарат, разработанный компанией Fujifilm Toyama Chemical Co., являющейся подразделением корпорации Fujifilm Holdings Corp., подойдет пациентам с легкими симптомами коронавируса. Однако он противопоказан беременным женщинам из-за риска развития пороков у плода, пишет nippon.com.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: