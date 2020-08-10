Урмас Рейнсалу: Эстония и ЕС требуют от Беларуси свободных выборов и прекращения политических репрессий

"Преследование политических оппонентов, аресты журналистов и людей, требующих демократии, а также давление власти существенно ущемляет то, что понимается под свободными выборами. Международное сообщество не рассматривало и выборы в Беларуси 2015 года как демократические и свободные.

Я считаю важным незамедлительное освобождение арестованных по политическим мотивам лиц и недопущение насилия в отношении мирных протестующих.

Учитывая имеющееся в последнее время российское политическое давление и манипуляции, чтобы усилить хватку в отношении Беларуси, нужно подчеркнуть поддержку независимости и суверенитету Республики Беларусь. На наш взгляд, как и с точки зрения всего Европейского союза, первоочередным является прекращение политических репрессий и проведение свободных выборов.

Мы очень внимательно следим за происходящим в Беларуси, я буду обязательно обсуждать эту тему во вторник с министрами иностранных дел стран Балтии, Польши и Финляндии", - сказал глава внешнеполитического ведомства Эстонии.