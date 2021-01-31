31.01.2021, 21:09

Урмас Рейнсалу: бездействие Европейского союза — для Кремля признак бессилия

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Эстония в сотрудничестве с Латвией и Литвой должна ввести международные санкции в отношении ряда представителей российской элиты, чтобы решительно оказать влияние на поведение западных стран, пишет бывший недавно покинувший пост министра иностранных дел Урмас Рейнсалу в EPL.

"К сожалению, не нашлось на минувшей неделе у совета министров иностранных дел ЕС готовности принять решение по санкциям в отношении представителей России, чтобы оказать давление с целью освободить Навального. Кремль понимает лишь только силу, и бездействие для них — признак слабости", — считает Рейнсалу.

По его словам, как в свое время Балтийские страны своими международными санкциями указали путь для введения санкций ЕС в отношении представителей власти в Беларуси, так же надо действовать и сейчас.

По мнению Рейнсалу, ситуация в моральном смысле абсурдна: ЕС ввел в отношении представителей российской власти санкции за отравление Навального, а теперь, когда жертва отравления арестован, всё в данный момент ограничивается лишь риторическим осуждением.

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