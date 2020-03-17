Урмас Паэт: коронавирус не должен заслонить другие международные проблемы. Например, аннексию Россией Крыма

"И через шесть лет после того, как Россия аннексировала Крым и Севастополь, крайне важно, чтобы Европейский союз и его члены боролись за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Европейский союз не признает нарушение Россией международного права и осуждает это. Ситуация остается прямым вызовом в системе международной безопасности, имеющим серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Европейский союз по-прежнему привержен применению политики полного непризнания, включая ограничительные меры. Европейский союз не признает и не признает организованное на Крымском полуострове голосование.

Растущая милитаризация Крыма негативно влияет на безопасность всего Причерноморья. Наделение жителей Крыма российским гражданством и привлечение их на срочную военную службы в Вооруженных силах Росиии нарушает международное гуманитарное право.

Возвращение незаконно лишенных свободы украинских моряков и кораблей, как этого потребовал Международный трибунал по морскому праву и к чему призывал Европейский союз, Россия осуществила с большой задержкой только во второй половине 2019 года", — отмечает Паэт.

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму был проведен референдум — всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова. Его результаты не были признаны международным сообществом.

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