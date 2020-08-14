Урмас Паэт: Европа должна реагировать на происходящее в Беларуси. Пассивностью может воспользоваться Россия

"По поводу Беларуси сейчас может быть разговор о введении санкций в отношении тех конкретных лиц, которые ответственны за политические репрессии, фальсификацию на выборах и насилие на улицах. То есть в отношении Лукашенко и его подручных. Также нужно потребовать проведения новых выборов.

В то же время надо иметь в виду амбиции России. Россия не заинтересована в ускользании Беларуси из своей сферы влияния и для воспрепятствования этому делаются шаги и не только шаги. Как известно, Беларусь остается до сего времени единственным участником проводимой Евросоюзом программы Восточного партнерства, на территории которого не развязан горячий или замороженный конфликт. У всех остальных - на Украине, в Молдове, Грузии, Азербайджане и Армении - он имеется. Наличие такого конфликта является для каждого государства огромным тормозом для развития.

Стало быть, внешнеполитической службе ЕС и министерствам иностранных дел стран-членов ЕС нужно на сей раз опередить такое развитие событий. Недавняя история дала серьезные уроки, касающиеся поведения России в выборе методов для сохранения соседей в сфере своего влияния. И внешнеполитическая служба ЕС вместе со странами сообщества должны быть этому научены. Ожидание, сложа руки или пряча голову в песок, может в случае с Беларусью иметь серьезные и тяжелые последствия", - считает бывший глава МИД ЭР, а ныне евродепутат Урмас Паэт.